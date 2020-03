Maarten Boudry staat kwart loon af voor wie tijdelijk werkloos is

Wat is tijdelijke werkloosheid?

Een systeem dat bedrijven toelaat moeilijke periodes door te komen en ontslagen te vermijden. De overheid geeft werknemers tijdens crisisperiodes dan tijdelijk een uitkering, zodat bedrijven die stilliggen even geen lonen hoeven uit te betalen. Nadien gaan de werknemers gewoon weer aan de slag.

Voor wie geldt het systeem?

Vroeger enkel voor arbeiders, maar sinds kort ook voor bedienden. En de regering besliste vrijdag dat ook wie thuis moet blijven omdat iemand uit het gezin getroffen is door het virus, straks van het systeem mag gebruikmaken. Federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) zorgt er ook voor dat de verschillende stelsels van tijdelijke werkloosheid (wegens economische redenen of wegens overmacht) verdwijnen en er voorlopig maar één ‘coronaprocedure’ meer overblijft. Die zal bij de RVA zo goed als automatisch verlopen, waardoor de aanvragen – die normaal drie à vier weken aanslepen – heel snel zullen worden goedgekeurd.

Hoeveel krijgt een tijdelijk werkloze?

De regering trok de uitkering onlangs op van 65 naar 70 procent van het loon. Maar dat loon is geplafonneerd op 2.754 euro bruto. Al wie meer verdient – en dat is 70 à 80 procent – verliest dus meer. Om te vermijden dat de betrokkenen te veel aan koopkracht zouden moeten inleveren, besliste de federale regering daarom de uitkering nog wat op te trekken. Er komt een dagelijkse toeslag van 5,63 euro, goed voor zo’n 150 euro extra per maand. Sommige bedrijven leggen daar nog een bedrag bovenop. Gemiddeld mogen de tijdelijk werklozen straks op een uitkering rekenen tussen de 1.000 en 1.500 euro netto.

Over hoeveel mensen gaat het?

Er deden nog nooit zoveel bedrijven en werkenden een beroep op het systeem. Elke dag komen er honderdduizenden bij. Vrijdagmiddag stond de teller al op 671.000, maar minister Muylle verwacht dat het aantal volgende week zal oplopen tot 800.000 à 1 miljoen.(fem)