Politie zet drones in tegen “hangjongeren”

Al zeker twee politiezones zetten de komende dagen drones in om het samenscholingsverbod op hun grondgebied efficiënter te kunnen controleren. Dat gebeurt in Brussel en ook in Limburg, bij de politiezone Kempenland.

Onder anderen Marc De Mesmaeker, de commissaris-generaal van de federale politie, zei vrijdagmiddag dat vooral jongeren nog steeds in te grote groepjes bij elkaar komen. “Groepjes hangjongeren blijven een probleem voor onze politiekorpsen”, aldus De Mesmaeker. Wie het samenscholingsverbod overtreedt, riskeert een boete van enkele honderden euro’s. (wer)