Witte lakens voor onze witte helden

Er is al geapplaudisseerd en gezongen, en nu worden op duizenden plaatsen in Vlaanderen ook witte lakens uit het venster gehangen om de zorgverleners en het winkelpersoneel in ons land een hart onder de riem te steken. De actie kreeg zelfs een hashtag: #mercivanuitmijnkot.

De initiatiefnemers willen met de actie beklemtonen hoe hard ze het zware werk van duizenden mensen met cruciale beroepen bewonderen. “Zij helpen de bevolking door deze moeilijke coronatijden, houden het land recht, zorgen ervoor dat het gezondheidssysteem niet in elkaar stort. Soms met risico voor hun eigen gezondheid.”(wer)