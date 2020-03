België zakt naar 20ste plaats van gelukkigste landen

Het is niet het moment, maar de Verenigde Naties pakken naar jaarlijkse gewoonte uit met een rangschikking van de landen volgens geluk. Finland staat voor de derde keer op de eerste plaats.

De Belgen zijn er ‘relatief minder gelukkig’ op geworden: we zakken van de 18de naar de 20ste plaats. Sinds 2012 – het jaar dat het eerste rapport uitkwam – schommelt België tussen de 15de en de 21ste plaats. De 20ste plaats is wel het slechtste resultaat in vijf jaar.

Volgens de experten die het rapport uitbrachten, is de coronacrisis net een opportuniteit om ons bruto nationaal geluk op te krikken. Zo zou het helpen van anderen en het samenwerken belangrijke factoren kunnen zijn om gelukkiger te worden. “Om de coronacrisis te doorstaan, zullen we verantwoordelijkheid moeten nemen. Sommige mensen zullen in quarantaine moeten blijven en anderen gaan hen daarbij ondersteunen. Mijn hoop is dat er een shift zal zijn van het individualisme naar een samenleving die welzijn vooropstelt”, zegt professor Richard Layard, verbonden aan de London School of Economics. (nba)