Van 1A tot 2de amateur: hoe nagenoeg alle clubs uit het Waasland aan de rand van de afgrond staan

Waasland-Beveren bijna gedegradeerd, Lokeren is palliatief en zelfs in Hamme en Sint-Niklaas is het voetbal op sterven na dood. Wat zit er toch in de grond tussen Durme en Schelde? Daarom, een duik in de teloorgang van het Waasland: een verhaal van intriges, verloren gegane brieven, een schietpartij, een gekke Griek en een Albanese yogaleraar. En corona, uiteraard.