Boekverkopers vinden zichzelf opnieuw uit…. met een bakfiets: “Als er iets gehamsterd moet worden, dan zijn het wel boeken”

Antwerpen -

Ook de Antwerpse boekhandels hebben na de verstrengde maatregelen van de overheid de deuren gesloten. Maar niet getreurd: de meesten doen er alles aan om u van leesvoer te blijven voorzien. Want vandaag hebben we boeken harder dan ooit nodig, weten ze. “Boeken brengen verstrooiing en kalmte. Zeker nu moeten we op zoek gaan naar die rustpunten.”