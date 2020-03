Marc Coucke wil met stad Oostende praten over tribune

Nu de Amerikaanse overname niet doorgaat, is de kans reëel dat KV Oostende failliet gaat. Dan is Marc Coucke de 6,2 miljoen euro die hij nog eist van KVO kwijt, alsook zijn tribune in de Versluys Arena. Die gaat dan naar de stad Oostende.

Zijn investeringsgroep Alychlo anticipeert echter. De groep wil graag vergaderen met de stad om een deal te sluiten over de tribune na een eventueel faillissement. De eerste stappen daartoe zijn al gezet, maar burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) houdt voorlopig afstand. “De stad Oostende is geen betrokken partij”, aldus Tommelein. “We zijn wel bezorgd. KVO en voorzitter Frank Dierckens hebben een bepaalde keuze gemaakt, terwijl er blijkbaar geen sluitende afspraken waren. Het is aan Frank Dierckens om dat nu op te lossen. Ik belde met hem en hij beseft dat.”

Een andere optie is een andere investeerder dan het Amerikaanse PMG. Begin januari onderhandelde Alychlo al met een andere Amerikaanse groep die inspraak heeft bij Crystal Palace. Dierckens ketste dat toen af, omdat hij vond dat Alychlo die deal te veel stuurde.