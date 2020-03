We staan aan het begin van de covid-19-uitbraak in ons land. Wat het nieuwe virus de komende weken zal aanrichten, is onzeker. “We moeten ons instellen op een geheel andere manier van leven.”

Er is vandaag één betrouwbaar getal waarop we kunnen afgaan om het verloop van de covid-19-uitbraak in ons land te becijferen: de nieuwe ziekenhuisopnames voor covid-19. De evolutie van dat aantal is ...