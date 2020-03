Gevangenissen overstelpt met naaimachines na oproep: “We zijn ontzettend dankbaar”

De gevangenissen in ons land worden overstelpt met naaimachines na hun oproep afgelopen week tot het bekomen van semi-industriële naaimachines zodat gedetineerden massaal mondmaskers konden maken.

De oproep van het Gevangeniswezen deze week is allesbehalve in dovemansoren gevallen. “We kregen 148 aanmeldingen via mail en telefoon”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. “We zijn diep geraakt door zoveel respons en begrip. Zoveel mensen waren bereid hun eigen naaimachines af te staan om gedetineerden de mogelijkheden te geven om mondmaskers te stikken. Het aanbod van machines was zelfs groter dan het huidige aantal ervaren stikkers. We hebben eerst de semi-industriële machines, en de machines die beschikbaar waren in de buurt van enkele gevangenissen aangenomen. Vandaag stikten we met 45 gedetineerden samen in Hasselt, Brugge, Oudenaarde en Berkendael. Volgende week starten we in Marche-en- Famenne en Beveren.”

Toen bleek dat er een tekort aan mondmaskers in ons land waren voor het zorgpersoneel in onder meer ziekenhuizen besloten gedetineerden zelf het initiatief te nemen om de handen uit de mouwen te steken.

Sommigen onder hen hadden al ervaring met het naaien van mondmaskers in het kader van Cellmade, een project om arbeid in de gevangenissen te stimuleren. Ze gebruiken voor de mondmaskers hoogtechnologische stof, die reeds wordt gebruikt in operatiezalen.