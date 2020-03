WHO waarschuwt jongeren: “Jullie kunnen ook sterven”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet een oproep aan jongeren. Ook zij moeten opletten: “Jullie zijn niet immuun”, zei directeur -generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Jullie zijn niet onoverwinnelijk, jullie kunnen weken in het ziekenhuis belanden en zelfs sterven”, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Dat zien we ook in onze data uit héél veel landen: over de hele wereld liggen mensen jonger dan vijftig in het ziekenhuis. Het is een significant deel van de zieken.”

De WHO waarschuwde vrijdag jonge mensen al om de door regeringen genomen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, echt serieus te nemen. Ook nu waarschuwde de topman van het WHO ook dat jongeren het virus verder kunnen verspreiden. “De keuzes die jullie maken over waar je naartoe gaat, kunnen het verschil maken tussen leven en dood voor een ander.”