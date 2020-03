Donald Trump haalt uit naar journalist tijdens persconferentie: “Jij bent een slechte reporter”

Donald Trump heeft live op televisie nog eens uitgehaald naar een journalist die hem een schijnbaar doodgewone vraag stelde. “Jij bent een héle slechte reporter”, zei de Amerikaanse president.

Het incident deed zich voor tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Een reporter van NBC interpelleerde de president: “Wat zeg je tegen Amerikanen die nu naar u kijken en bang zijn?”, vroeg Peter Alexander. “Ik zeg dat je een vreselijke verslaggever bent. Dat is wat ik zeg. Ik denk dat het een heel vervelende vraag is en ik denk dat het een heel slecht signaal is dat je aan het Amerikaanse volk geeft. Ze zoeken naar antwoorden en ze zoeken hoop. En je doet enkel aan sensatie. Het is net hetzelfde met NBC en Concast - ik noem het geen Comcast, ik noem het Concast.”

De uitspraak kaderde in een persconferentie over de verspreiding van het nieuwe coronavirus in de VS. Journalist Peter Alexander had Trump eerder al ondervraagd over het middel chloroquine - waarvan de positieve effecten op andere coronavirussen trouwens ontdekt zijn door het labo van Marc Van Ranst. Trump zou in dat middel alle heil zien, terwijl dat voorlopig nog hoogst twijfelachtig is.