De lente is begonnen, of toch niet? “Voor al wie nu leeft: de lente zal nooit meer op 21 maart starten”

21 maart, dat betekent dat de astronomische lente begint. Dénken we, want in feite is de lente dit jaar al op 20 maart begonnen. “En dat zal ook zo zijn voor al wie nu leeft: de astronomische lente valt in ons leven nooit meer op 21 maart”, zegt weerman Frank Deboosere. Dat verdient een woordje uitleg.

“Die 21 maart zit zo in de hoofden van de mensen gebakken”, zegt Deboosere. “Maar eigenlijk klopt het niet. Net zoals de herfst op 21 september zou beginnen. Dat is in de realiteit nog nooit gebeurd.” Wat is er aan de hand? “Wel, de Aarde draait rond haar as en in een baan rond de zon. Telkens de zon loodrecht op de evenaar staat, is het equinox. In theorie duren de dagen dan even lang als de nachten. Dat gebeurt twee keer per jaar: de start van de lente, en de start van de herfst.”

“Welnu, de aarde is eigenlijk een soort tol. Als je daar ooit nog mee speelde, dan weet je dat die naast ronddraaien, ook nog een soort kegelachtige beweging maakt. Dat doet de Aarde ook, waardoor de as waarrond onze planeet draait over een periode van wel 26.000 jaar stilletjes verandert. En daardoor komt het dus dat die equinox telkens op een ander moment valt.”

Volgens Frank Deboosere wordt hij daar vaak op aangesproken. “’Kunnen we dat niet afspreken, dat het altijd op 21 maart valt?’, sturen mensen mij dan. Maar dat is nu eenmaal de astronomische lente. Wij weermannen vinden die definitie ook te moeilijk en daarom hebben we de weerkundige lente vastgelegd op 1 maart. Dat is altijd stabiel en het zal altijd zo zijn. Maar de astronomische definitie is nu eenmaal variabel en dus moet je aanvaarden dat die dag altijd anders zal zijn. Mogelijk valt de lente nog eens op 19 of op 22 maart. Maar zolang wij leven, zal het niet de 21ste zijn.”