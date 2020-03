Dit weten we over de 30 nieuwe corona-overlijdens in ons land: één slachtoffer is jonger dan 45

Er zijn de voorbije 24 uur 30 personen overleden door het nieuwe coronavirus. Dat brengt het totaal op 67. Er kwamen ook 558 nieuwe besmettingen bij, waardoor er in ons land nu 2.815 bevestigde gevallen zijn. Er liggen momenteel ook 238 personen op intensieve zorg, een stijging met 74. Dat melden de interfederale woordvoerders Steven Van Gucht en Emmanuel André. “Een sterke stijging, die in de lijn van de verwachtingen ligt.”

De voorbije 24 uur zijn er 558 nieuwe besmettingen in ons land. 292 patiënten komen uit Vlaanderen, 200 uit Wallonië, 50 mensen komen uit Brussel en 16 besmette mensen zijn van onbekende origine. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen komt op 2.815. De ziekenhuizen namen 299 bijkomende patiënten op.

De meeste slachtoffers zijn ouder dan 65. Twee sterfgevallen zijn mensen tussen 45 en 64 jaar. Eén slachtoffer was tussen de 25 en 44 jaar oud. Het gaat bijna altijd om mensen met onderliggende aandoeningen. Van Gucht benadrukte dat alle leeftijden kunnen besmet raken. “Het is zo dat jonge mensen gelukkig geen ernstige ziekte meemaken. Maar ze kunnen het virus wel verspreiden. Het is daarom belangrijk dat iedereen, ook jonge mensen, hun gedrag aanpassen.”

Het aantal besmettingen en opnames ligt nog in de lijn van de verwachtingen, zo zei Steven Van Gucht. “Wanneer de piek zal vallen, weten we niet. We weten wel dat de maatregelen effect hebben, anders zou de stijging nog forser zijn. We moeten er wel rekening mee houden dat ook na 5 april nog maatregelen nodig zullen zijn. Veel zal afhangen van de cijfers.”

Voldoende capaciteit

Momenteel is minder dan één derde van alle beschikbare bedden - in totaal zo’n 1.900 - op intensieve zorgen bezet. “En we blijven verder op zoek naar mogelijkheden om dat aantal uit te breiden”, zegt Steven Van Gucht. “Momenteel is er dus nog voldoende capaciteit in onze ziekenhuizen.”