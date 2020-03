Gezin van vier naar ziekenhuis na keukenbrand

Brussel / Sint-Pieters-Woluwe - Een gezin van vier is zaterdagochtend rond 3 uur opgeschrikt door een keukenbrand in hun woning in de Blauwe Vogellaan in Sint-Pieters-Woluwe. De ouders en twee kinderen moesten naar het ziekenhuis voor een controle op CO-vergiftiging.

De ouders en de twee jongvolwassen kinderen bevonden zich in de woning toen de keukenbrand uitsloeg. De oorzaak is nog niet gekend, maar die zou accidenteel zijn. Een van de kinderen werd gelukkig wakker en kon de andere gezinsleden wekken.

“Bij aankomst van de brandweer waren de bewoners al aan het blussen met een tuinslang. De keuken is uitgebrand, maar de rest van de woning is bewoonbaar en wordt verlucht”, verklaart Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

“De ouders en één van de twee kinderen werden overgebracht naar het ziekenhuis voor controle op CO-vergiftiging, omdat ze rook hadden ingeademd. Na enig aandringen is ook het tweede kind met zijn auto naar het ziekenhuis gereden voor een controle”, aldus Derieuw.

De Brusselse brandweer benadrukt het beland van rookmelders in deze gevallen. De mensen zijn eigenaar van hun woning, maar hadden geen rookmelders geïnstalleerd. Dat is ook niet verplicht in Brussel voor eigenaars. Het is enkel verplicht in huurwoningen in het Brussels gewest.