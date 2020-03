Politie valt binnen in Tiens café dat open was ondanks verbod: tot 4.000 euro boete voor uitbater en vier klanten

De politie van de zone Getevallei viel vrijdagavond binnen in een café in het centrum van Tienen. Ondanks verbod had het café de deuren geopend voor vier klanten. Zowel de uitbater als de klanten riskeren een boete tot 4.000 euro en een gevangenisstraf tot drie maanden.

De aanwezigen probeerden hun feestje geheim te houden, maar de politie kwam er toch snel achter. "Mensen die binnen en buiten gaan in een café in deze periode, zoiets valt op", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Zowel de klanten als de cafébaas probeerden zich te verstoppen, maar onze politie reageerde alert."

Het café werd onmiddellijk gesloten. De uitbater en de vier aanwezige klanten kregen een proces-verbaal. Zij riskeren een geldboete tot 4.000 euro en een gevangenisstraf tot 3 maanden voor het schenden van het samenscholingsverbod en de opgelegde horecasluiting.

"De tijd van het sensibiliseren is voorbij", zegt Partyka. "Al een hele week zijn er drie extra patrouilles op pad in onze politiezone voor controla van de coronamaatregelen. Tot nu toe was dat preventief. We begrijpen dat niet iedereen meteen op de hoogte kan zijn van alle maatregelen. De patrouilles sensibiliseerden, en deelden waarschuwingen uit aan mensen die de coronamaatregelen negeerden. Ook in cafés moesten ze al meermaals waarschuwingen uitdelen." Er waren dus al eerdere inbreuken, maar die uitbaters kwamen er nog goed vanaf.

"De tijd van sensibilisering is nu voorbij. Vrijdag hebben we aangekondigd dat we vanaf nu effectief straffen zouden uitdelen, en dat was 's avonds al meteen nodig. We kunnen dit echt niet tolereren. Dergelijke initiatieven brengen onze gezondheid in gevaar. Vanaf nu is het gedaan met vriendelijk waarschuwen", besluit Partyka.