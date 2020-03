Gevangenentransport bomvol: “Met negen in sardienenblik, ondanks coronamaatregelen”

“De maatregelen tegen corona gelden voor iedereen. Maar blijkbaar niet voor gevangenentransporten. Vandaag hebben we zes ritten gedaan, telkens met negen man in een Mercedes-celwagen”. De politiemensen en chauffeurs die instaan voor de transporten, en dan vooral die in Brussel, zijn ongerust en boos.

“Wij worden in de steek gelaten door de overheid. In een winkel wordt er één klant per tien vierkante meter toegelaten. Maar wij zitten met negen mensen in een camionette van goed acht vierkante meter groot. Ideaal om corona te verspreiden. Er zijn ook geen mondmaskers, handschoenen of reinigingsgels voorzien”.

De politie maakt zich sterk dat ze snel de nodige maskers en ander gerief zal voorzien. Bij justitie zegt men dat ze er bij de rechtbanken op aandringen om zo weinig mogelijk verplaatsingen te doen. “Maar als een advocaat of een rechtbankvoorzitter eist dat een verdachte verschijnt, kunnen we daar niet onderuit”.