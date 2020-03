Het aantal mensen op intensieve zorg stijgt, maar de ziekenhuizen zitten nog lang niet aan de maximum­bezetting. “Het is ronduit indrukwek­kend wat onze zorg­sector aan het doen is.”

Er zijn opnieuw 30 mensen gestorven in België, dat brengt het totaal op 67 doden. Van de 1.089 personen in het ziekenhuis liggen er 238 op intensieve zorg. Dat is 74 meer dan gisteren. 167 mensen worden ...