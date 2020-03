Biologen zoeken antwoord op de vraag waarom er plots miljoen pinguïns minder zijn

Wat is er toch aan de hand met de pinguïns? Experts weten uit onderzoek dat er ongeveer een miljoen dieren minder zijn in een paar jaar tijd. Zonder aanwijsbare reden. Tenzij dan de opwarming van de aarde. Maar dat verklaart niet alles.

In 2017 waren er plotseling 900.000 pinguïns van de aardbol verdwenen. Terwijl er eerst meer dan een miljoen koningspinguïns op het onbewoonde eiland Île aux Cochons, in de zuidelijke Indische Oceaan, leefden, waren dat er in 2017 amper 200.000. Zelfs drie jaar later houdt het mysterie biologen nog steeds bezig. Omdat ze geen echt antwoord vinden op de vraag, waarom.

Ile aux Cochons, ergens tussen Madagaskar en Antarctica, was de thuisbasis van zo’n 500.000 koppels koningspinguïns, de op een na grootste pinguïnsoort met een gele kraag, en hun kroost. Maar zonder aanwijsbare reden, zijn er plots 900.000 pinguïns minder.

Een expeditie naar het onbewoonde eiland, de eerste in 37 jaar tijd, leverde voorlopig geen wetenschappelijke bewijzen op. De opwarming van de aarde, heeft er zeker mee te maken.

Broedplaats

Er is trouwens nog een tweede mysterie. Elk jaar kwamen rond de 20.000 pinguïnpaartjes naar Halley Bay (Antarctica) om eieren uit te broeden. Deze plek werd beschouwd als een veilige broedplaats waar het koud blijft, ondanks de opwarming van de aarde. Maar sinds het verdwijnen van zee-ijs in 2015, hebben volwassen keizerspinguïns daar nauwelijks meer geprobeerd te broeden.

“Dit is ongebruikelijk. We hebben in de afgelopen 60 jaar nog nooit zo’n falen van de voortplanting gezien als nu”, zegt onderzoeker Phil Trathan van de Britse Antarctic Survey.

Volgens wetenschappers is de klimaatverandering een bedreiging voor de soort. Het zee-ijs waarop de pinguïns broeden en uitrusten tijdens het jagen, neemt af.

Wetenschappers verwachten dat aan het eind van de eeuw deze kolonie pingiuïns fel uitgedund zal zijn of zelfs met uitsterven bedreigd wordt.