Pär Zetterberg reageert op ontslag: “Wilde Anderlecht geld besparen? Ik weet het echt niet”

Een telefoontje van nieuwe baas Karel Van Eetvelt, zaterdagochtend. Zo vernam Pär Zetterberg dat Anderlecht hem op straat zette. Waarom, dat begrijpt de Zweed, naast assisent-coach ook gehaald om de clubfilosofie te bewaken niet helemaal.

“Hij vertelde me gewoon dat de club een eind maakte aan mijn contract, zonder veel uitleg”, vertelt Pär Zetterberg (49) over zijn plotse ontslag. “Ik ben niet echt triest, wel teleurgesteld dat ik niet meer kan werken met de spelers die ik zo graag zag. En met de staf, natuurlijk. Ik had hen graag nog mijn ervaring doorgegeven. Ik had het naar mijn zin bij Anderlecht.”

Waarom de assistent van coach Frank Vercauteren nu moet vertrekken, weet hij niet. De Zweed kwam twee seizoenen geleden naar de club als adjunct van Hein Vanhaezebrouck. Hij was naast assistent-trainer ook sportief raadgever. “Wil de club geld besparen met het coronavirus dat alles blokkeert? Was ze niet tevreden over mijn werk? Ik weet het echt niet, maar zo is het. Ik moet het maar aanvaarden, ook al snap ik het niet.”

En zo maakt Karel Van Eetvelt, nog geen twee weken na zijn start bij de Brusselaars, al meteen een eerste slachtoffer. Niet Michael Verschueren, zoals sommigen verwachtten, wel Zetterberg. “Ik weet niet of mijn vertrek aan het lot van Michael gekoppeld is”, aldus de Zweed. “Maar Anderlecht wil geld besparen, wat gezien de situatie logisch is.”

Meteen na het bericht van Van Eetvelt kreeg Zetterberg nog telefoon van Vincent Kompany. “Hij belde om te zeggen dat het niet zijn beslissing was.” Zelf is hij alweer in Zweden. “Ik blijf hier even thuis, want hier zijn geen regels over het coronavirus. Daarna keer ik terug naar Brussel om mijn appartement leeg te maken, dan ga ik bij mijn familie in Zweden wonen.” Vanuit het hoge noorden zal Zetterberg de matchen van Anderlecht blijven bekijken, maar daar zal het voorlopig bij blijven. “Het zal tijd kosten om terug naar het stadion te komen.”