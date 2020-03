“Anderlecht had Zetterberg beter één duidelijke taak gegeven. Dan had het niet ook dit clubicoon van zijn sokkel moeten duwen”

De wind blijft van alle kanten waaien bij Anderlecht. Eind 2018 werd Pär Zetterberg nog binnengehaald als de bewaker van het RSCA-DNA die de fans moest sussen in donkere tijden. Anderhalf jaar later is het Zweedse clubicoon ontslagen. Voor een salaris van 340.000 euro per jaar was zijn inbreng inderdaad te beperkt, maar waarom werd hij dan gehaald met zo’n vage functieomschrijving?