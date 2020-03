Drie personeelsleden wzc het Pardoen besmet met coronavirus

Wervik - Handen wassen, geen bezoek en alle andere maatregelen ten spijt zijn toch drie personeelsleden van woonzorgcentrum het Pardoen in Wervik besmet geraakt met het coronavirus. Dat raakte vrijdagavond bekend. Bij de eerste symptomen al hadden zij de werkvloer verlaten. Momenteel zijn nog geen positieve tests bij bewoners.

In eerste instantie heeft het woonzorgcentrum nu in kaart gebracht met welke residenten en collega’s de getroffen personeelsleden in contact kwamen. Intussen werden de families van alle betrokkenen op de hoogte gebracht.

Om verdere verspreiding te voorkomen is systematisch overgegaan tot hogere beschermingsmaatregelen bij het personeel. Zo wordt nu tweemaal per dag de temperatuur opgemeten en moeten symptomen meteen worden gemeld. Vanaf nu moet ook élk personeelslid verplicht handschoenen en een chirurgisch mondmasker dragen.

De onrust bij de personeelsleden en bewoners is vanzelfsprekend groot. “En daar hebben we alle begrip voor”, aldus Lien Deblaere van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. “We doen ons best om dit op te vangen en we houden ook alle residenten nauwgezet in het oog.”

In het ander rusthuis van het Woon- en Zorgbedrijf, Ter Beke in Geluwe, werden nog geen besmettingen vastgesteld.