Met veel oog voor detail gaat Conner Rousseau voor het eerst in op de woordbreuk van de Franstalige voorzitters en de mislukte onderhandelingen met N-VA. “Je maakt in tijden van corona geen akkoordjes om weg te smijten.”

“Als ik te snel of te onduidelijk praat, moet je mij maar stilleggen want ik ben nog altijd niet gerecupereerd van afgelopen weekend’, zegt Rousseau als we hem via Whatsapp in beeld krijgen. De SP.A-voorzitter ...