Van groot feest naar bittere ellende: Roland en Josette zijn eindelijk terug uit Spanje

Dat ze in Spanje zouden ziek worden en dan daar in het ziekenhuis belanden. Daarvoor waren Roland (72) en Josette (73) Matthys bang. Ze waren drie weken op vakantie in Torremolinos. In het begin was het nog een groot feest van tapas in barretjes en plonzen in het zwembad. Op het einde was de Costa del Sol een spook-costa. Leeg, levenloos, bang. Roland en Josette waren van de laatste Vlamingen om uit Spanje terug te keren