“Ik weet niet precies hoe het komt, maar bij Lukaku voel ik duizend dingen tegelijk”

Het zijn wrede en prachtige tijden, ook in de voetbalwereld. Er wordt de komende tijd even niet kort gedekt. De hele voetballerij staat in een bibberige zoneverdediging en voetbalt tegen een onberekenbare tegenstander: de dood. Tegelijkertijd voel ik eindelijk weer eens wat voetbal mij tijdens het gewone, doordenderende leven, werkelijk bracht.