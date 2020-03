Zo zwaar zal onze economie het te verduren krijgen door de coronacrisis: kwart bedrijven in acute nood

Een maand zonder inkomen brengt één op de vijf Belgische bedrijven in nood. Na twee maanden zonder inkomen is dat al één op de vier. Doe er nog een maand bij, en de tol loopt al op tot één op de drie. De impact van het coronavirus op onze economie dreigt rampzalig te worden, zo blijkt uit een analyse van specialist in bedrijfsdata Graydon, bekend van de maandelijkse faillissementscijfers.