Spoeddiensten krijgen minder patiënten over de vloer met klachten die niet aan corona gerelateerd zijn. “We zijn bezorgd dat mensen te laat hulp zoeken.”

“Waar zijn al die patiënten die anders routinegewijs binnenkomen?”, vraagt Guy Joos zich af, het diensthoofd longziekten in het UZ Gent. Hij is niet de enige die zich de vraag stelt. “Het is zeer merkwaardig ...