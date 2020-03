Wij belden de supportersclubs van Anderlecht na ontslag Zetterberg: van “dit roept veel vragen op” tot “er komen nog slachtoffers”

De verschillende supportersclubs van Anderlecht reageren ontgoocheld op het ontslag van Pär Zetterberg. Vooral de timing roept vragen op: de sportieve resultaten zijn beter en er is de komende weken tijd om alles rustig op een rijtje te zetten.

Veel leden van de Fanboard van paars-wit, het overlegorgaan tussen de club en de supporters, hebben schrik om vrijuit te spreken. Ze vrezen voor de reacties vanuit de club of zelfs voor hun zitje in de board. Het is ook de reden waarom ze liever niet bij naam genoemd worden. “Ik heb heel veel zin om mijn mening te geven, maar dat kan ik niet maken”, zegt een lid. “Ik doe liever geen uitspraken in de pers”, zegt een ander lid.

“Vooral het moment om met dit ontslag te komen, vind ik heel vreemd”, stelt een van de leden van de fanboard die wel wil spreken. “Het roept veel vragen en we zijn nog op zoek naar de antwoorden. Waar komt dit vandaan?”, klinkt het verbaasd. “De timing is inderdaad heel raar”, vult een collega aan. “Waarom moest dit nu gebeuren? Van Eetvelt is nog maar een paar dagen aan het werk of hij ontslaat al iemand. Dat gaat wel héél snel.”

Niet het laatste slachtoffer

“Een clubicoon dat ontslagen wordt, dat is altijd een jammere zaak”, zegt een verantwoordelijke bij een van de grootste supportersclubs. “Dit is pijnlijk voor de supporters. Zetterberg heeft heel veel voor Anderlecht betekend. Ik vrees dat het slecht zal vallen bij de fans, maar dat zal vooral van de resultaten afhangen. Halen we geen Europees voetbal, dan blijft dit nog lang nazinderen. De aanwezigheid van Zetterberg heeft er samen met die van Kompany voor gezorgd dat de fans de kalmte bewaarden, ook al bleven we maar verliezen.”

Bij verschillende supportersclubs is wel begrip voor de huidige saneringsoperatie. “Van Eetvelt komt met een plan om financieel dingen recht te trekken”, luidt het. “Zetterberg is zijn eerste slachtoffer, maar zeker niet zijn laatste. Ik denk niet dat Verschueren het einde van het seizoen haalt.”