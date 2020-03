Meerdere Lentefeesten werden al afgelast door het coronavirus, maar hoe zit dat nu met de communies en vormsels?

Verschillende Lentefeesten werden al afgelast door het coronavirus. Maar hoe zit dat nu met de communiefeesten en vormsels, vragen veel ouders zich af? Volgende week zit de bisschoppenconferentie daarover samen.

De bisschoppenconferentie komt volgende week samen om voor alle acht de bisdommen een advies uit te brengen over communies en vormsels. Of er dan al zal beslist worden om alles te annuleren en te verplaatsen naar een latere datum of niet, is nog niet duidelijk. Alles zal wat afhangen natuurlijk van de maatregelen van de regering. De meeste communies en vormsels vinden pas eind april, begin mei plaats.

De bischopppenconferentie zal alleszins naar alle parochies toe communiceren over hun standpunt, waarna de ouders op de hoogte zullen worden gesteld.

Vervelend voor wie al een zaal of traiteur heeft besteld of wie wacht om een feest te organiseren. Maar de gezondheid primeert nu.