Snelle afbouw maatregelen “weinig waarschijnlijk”: al 67 overlijdens

“We zien nog steeds een verdere en sterke stijging van de cijfers, al ligt dat in de lijn van de verwachtingen.” Zo gaf viroloog Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding in ons land opvolgt, toe op een persconferentie zaterdagochtend.

Naast 67 doden liggen er intussen bijna 1.100 mensen in het ziekenhuis, waarvan 238 mensen op intensieve zorg.

Vooral dat laatste cijfer en de stijging ervan wordt met argusogen in de gaten gehouden. Ons land telt in totaal 1.900 bedden op intensieve zorgen. Het komt er dus op aan het aantal kritieke corona-patiënten onder die grens te houden. Al beklemtoonde Van Gucht dat ziekenhuizen intussen klaar zijn om – indien nodig - die capaciteit nog verder uit te bouwen. “Maar op vandaag zijn onze ziekenhuizen de situatie nog steeds meester.”

Of extra capaciteit nodig is, moet volgende week blijken. En dat worden cruciale dagen. De verwachting bij de meeste experts – én de hoop bij veel spoedartsen – is immers dat er ergens volgende week een einde komt aan de forse stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Waarna de situatie langzaam weer onder controle geraakt.

En dat woordje langzaam betekent dat het afbouwen van de isolatiemaatregelen tegen het begin van de paasvakantie “weinig waarschijnlijk is”, zo zei Van Gucht nog. Concreet: het nieuwe ordewoord “blijf in uw kot” zal vermoedelijk nog tot het einde van de paasvakantie van kracht blijven.

Al laat niemand al in zijn kaarten kijken. “Welke maatregelen we zullen aanhouden, welke worden versoepeld, zal afhangen van de evolutie van de cijfers”, aldus nog Van Gucht.

Eerder had viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) er al voor gewaarschuwd dat sommige maatregelen zelfs nog tot en met de zomervakantie kunnen gelden, gelet ook op de ronduit dramatische toestanden in andere Europese landen zoals Italië en Spanje. Experts sluiten bovendien niet uit dat maatregelen die straks worden afgezwakt vervolgens weer kunnen worden verstrengd, wanneer blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames in ons land opnieuw sterk begint te stijgen.

Jongeren

In navolging van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beklemtoonde de Belgische overheid zaterdag ook dat jonge mensen de preventiemaatregelen rigoureus moeten toepassen. “Ook jonge mensen kunnen door het coronavirus weken in het ziekenhuis belanden, en uiteindelijk zelfs overlijden”, zo onderstreepte WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus.

In ons land werd daar al eerder voor gewaarschuwd door verschillende spoedartsen. Ook professor microbiologie Herman Goossens (UA) bevestigde zaterdag dat in het Antwerpse universitaire ziekenhuis (UZA) enkele jonge mensen aan beademingstoestellen liggen en er dus erg aan toe zijn.

Afgelopen vrijdag overleden in ons land overigens drie mensen onder 65 jaar aan de gevolgen van het coronavirus, waarbij het jongste slachtoffer tussen 25 en 44 jaar oud was, de eerste keer dat iemand van die leeftijd overlijdt. Van Gucht beklemtoont wel dat “jonge mensen eerder zelden aan het virus overlijden.” Bij deze drie overlijdens speelden telkens onderliggende aandoeningen mee.