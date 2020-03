“Heel veel mensen gaan de grens over”: burgemeester vraagt extra agenten

De burgemeester van Zelzate, Brent Meuleman (SP.A), pleit voor extra manschappen voor de bewaking van de landsgrenzen in de strijd tegen het coronavirus. “Onze lokale politie kan dit niet alleen aan. En dit is niet alleen mijn vraag, maar van alle burgemeesters van het Meetjesland, aan de grens met Nederland.” Die burgemeesters dringen aan op een overleg met de gouverneur.

“Ik heb het zelf kunnen vaststellen dat er nog heel wat mensen de grens over gaan. Is het nu uit onwetendheid, uit onwil of om andere redenen, ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat het veelal gaat om nutteloze verplaatsingen en dat onze lokale politie onderbemand is om al die mensen te controleren. Het gaat ook om tientallen grensovergangen”, aldus Meuleman, die niet alleen namens zichzelf spreekt.

Meuleman staat net als de andere burgemeesters uit de regio achter de beslissing om de grens te sluiten, klinkt het. “Vrijdag hebben we daarover een burgemeestersoverleg gehad en uniform hebben we beslist om bij de gouverneur aan te dringen op extra manschappen.”

Op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) luidt het dat de burgemeester zijn vraag moet doorspelen aan de gouverneur, die de vraag dan zal overmaken aan het federaal crisiscomité en het crisiscentrum. “Er zal dan een beroep gedaan worden op de federale politie om de nodige versterkingen te voorzien.”(cds)