Spanje: zelfs de kanarie wordt uitgelaten

In Spanje zijn al 1.326 mensen overleden. Zaterdag was er een stijging met 32 procent in één dag. Het aantal geregistreerde besmettingen nam sinds vrijdag met 25 procent toe, van 19.980 tot 24.926.

De regio Madrid blijft het zwaarst getroffen, met 8.921 besmettingen. Sinds een week mogen de 46 miljoen Spanjaarden hun woning enkel verlaten om te gaan werken, voeding en medicijnen te kopen of hun huisdier uit te laten. Hoewel met deze laatste maatregel enkel honden bedoeld worden, springen de Spanjaarden er creatief mee om, om toch maar een luchtje te kunnen scheppen. Mensen zijn onder meer met geiten, varkentjes en zelfs kanarievogels gezien, zo meldde de krant La vanguardia. (pom)