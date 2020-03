VS: Trump stuurt ziekenhuisschip naar New York

De Amerikaanse regering stuurt een ziekenhuisschip van de marine naar New York om de verwachte toestroom van coronapatiënten het hoofd te bieden. Het initiatief komt van de Amerikaanse president Donald Trump. Het hospitaalschip US Comfort telt 1.000 kamers en operatiezalen. Wanneer het in New York zal aankomen, is nog niet bekend.

De staat New York is een van de staten in de VS die het zwaarst worden getroffen. Woensdag waren er meer dan 2.300 bevestigde gevallen voor ongeveer 20 miljoen inwoners. Volgens de gouverneur heeft de staat zo’n 53.000 bedden, waarvan 3.000 op de diensten intensieve zorgen. Voorspellingen gaan ervan uit dat door de epidemie binnen de 45 dagen 110.000 bedden nodig zouden kunnen zijn, waarvan 37.000 op intensieve zorgen. In de VS zijn al 273 doden geteld. (pom)