Italië: Rusland stuurt materiaal en specialisten

Rusland gaat beschermingsmateriaal, mobiele verzorgingssystemen en medisch materiaal naar Italië sturen. Ook zullen specialisten praktische bijstand bieden in de zwaarst getroffen zones. De Russische president Poetin en zijn Italiaanse ambtsgenoot zijn akkoord gegaan met een “nauwe samenwerking in de strijd tegen het coronavirus”. Italië is het zwaarst getroffen land met meer dan 50.000 besmettingen en 4.825 doden. In een klap kwamen er gisteren 793 overlijdens bij. In Rusland werden officieel 306 gevallen van COVID-19 geregistreerd. Niemand overleed er tot nog toe aan het virus.