Frankrijk: klacht van 600 artsen tegen “overheidsleugens”

Terwijl in Mulhouse, een van dé brandhaarden van het coronavirus in Frankrijk, het leger in allerijl een noodhospitaal bouwt om patiënten te reanimeren, heeft een collectief van 600 Franse artsen een klacht ingediend tegen premier Philippe en gewezen gezondheidsminister Buzyn: zij zouden de artsen en de bevolking bewust hebben voorgelogen.

De bal ging aan het rollen na een interview van Agnès Buzyn in Le Monde. Daarin vertelde de ex-minister, zelf arts van opleiding, dat ze al in januari de premier had gewaarschuwd voor een zware epidemie. Meer nog, ze had er toen al voor gepleit om de gemeenteraadsverkiezingen te verdagen, maar ze kreeg geen gehoor. Schuldig verzuim, zo klinkt het in de klacht van het artsencollectief, want “een sneller ingrijpen had het mogelijk gemaakt om de epidemie sneller te beheersen door het aantal besmette personen – en dus het aantal mensen dat het virus kon doorgeven – te beperken”. De 600 artsen wrijven de overheid ook het nijpende tekort aan mondmaskers aan en de valse beloften van de regering om daar snel een mouw aan te passen.

In een eerste reactie wees premier Philippe erop dat de regering al eind januari en begin februari maatregelen had genomen, maar “volgens de enen waren we toen aan het overdrijven, volgens de anderen onderschatten we het gevaar”. Hij kreeg meteen de steun van president Macron, die op een cynisch wijze alle mensen feliciteerde “die, eens de epidemie is losgebarsten, komen vertellen dat ze alles voorspeld hadden”. Intussen blijkt uit een peiling dat 56 procent van de Fransen tevreden is over de manier waarop Macron en zijn regering de coronacrisis aanpakken. In Frankrijk staat de teller op 562 doden.(krs)