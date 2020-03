Nederland: vrouwen bevallen op hotel

Zwangere vrouwen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant kunnen vanaf komende week bevallen in een speciaal ingericht geboortecentrum in hotel Van der Valk in Veghel-Uden, waar een aantal kamers klaar worden gemaakt. Hier komen dezelfde faciliteiten en apparatuur als bij een normale poliklinische bevalling in een ziekenhuis. Zo wil men in de ziekenhuizen plaats vrijmaken voor coronaslachtoffers. In een dag tijd zijn 30 mensen in Nederland overleden aan COVID-19. Het totale aantal doden komt daarmee op 136. Sinds vrijdag zijn 637 mensen positief getest op het virus, waardoor het totale aantal besmettingen nu op 3.631 staat. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95. De meeste overledenen zijn tussen 80 en 84 jaar.