Partijvoorzitters waken mee over corona-aanpak regering Wilmès II

Premier Sophie Wilmès (MR) heeft met de tien partijvoorzitters van de zogenaamde ”grote unie” afgesproken hoe ze de komende weken met volmachten zal regeren. Daarmee hoeft ze niet telkens naar het parlement terug te koppelen, en kan ze dus sneller werken. Alle partijen behalve Vlaams Belang en PVDA/PTB vormen samen die unie, en zij zullen hierover vanaf nu elke zaterdagochtend met de premier en de vicepremiers overleggen. Daarnaast komen er ook rechtstreekse contacten tussen de kabinetten en de partijen én er komt een wekelijks overleg tussen de regering en de fractieleiders. Veel overleg dus om deze volmachten, die net bedoeld zijn om de regering snel te laten werken, in de praktijk om te zetten.

Deze zaterdag was de eerste bijeenkomst. Daar zijn deze praktische afspraken uit de bus gekomen. Er is ook afgesproken om maandag in het parlement de wettekst voor te leggen om de volmachten te vragen, de stemming kan dan donderdag plaatsvinden. De volmachten kunnen enkel worden gebruikt voor “dringende bepalingen rond volksgezondheid, de openbare orde, sociale zaken en de bescherming van de economie en de mensen”. De precieze invulling daarvan is dan voer voor het wekelijkse overleg.

Constructieve sfeer

N-VA schaart zich ook achter deze volmachten, ook al weigerde de partij eerder het vertrouwen aan de regering te geven. Volgens meerdere aanwezigen was de sfeer onder de voorzitters “constructief”, ondanks de harde woorden die de voorbije week, na de mislukte onderhandelingen over een noodregering, zijn gevallen.

De regering-Wilmès II krijgt het mandaat om de komende drie maanden te werken, verlengbaar met nog eens drie maanden. Voor alle andere domeinen naast corona krijgt ze geen volmachten, en is het de bedoeling dat ze de facto in lopende zaken blijft. (pl)