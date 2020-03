KV Mechelen en Michael Verrips begraven strijdbijl

KV Mechelen en Michael Verrips zijn tot een akkoord gekomen over het vertrek van de ex-doelman van de Mechelaars. Die verbrak zijn contract nadat bleek dat KV Mechelen twee jaar geleden via matchfixing had proberen de degradatie te vermijden.

Michael Verrips verbrak in juli 2019 zijn zijn contract met KV Mechelen eenzijdig. De maneblussers waren toen veroordeeld voor matchfixing, wat voor de Nederlander het signaal was om zijn contract om dringende reden te beëindigen. “Gedurende het gehele seizoen ben ik onvoorwaardelijk solidair geweest met mijn werkgever, zowel op als naast het veld. Deze solidariteit was gebaseerd op het feit dat alle bestuurders van de club gedurende de zaak hun absolute onschuld volhielden. KV Mechelen werd vervolgens, in eerste aanleg, door de KBVB schuldig bevonden aan matchfixing In hoger beroep heeft het BAS bevestigd dat de club schuldig is. Op 18 juli deelde de club mee deze beslissing te aanvaarden en dat wij geen Europees voetbal en beker zouden spelen. Nu is het dus een juridische waarheid dat KV Mechelen en sommige van zijn bestuurders de meeste zware misdaad in de sport hebben begaan: competitievervalsing. Ik acht deze fout dermate ernstig dat ze voor mij een verdere professionele samenwerking onmogelijk maakt”, luidde het toen.

Verrips tekende nadien bij de Engelse eersteklasser Sheffield United, Mechelen diende een klacht in bij de arbeidsrechtbank van Mechelen en de FIFA. Maar uiteindelijk kwam het tot een vergelijk tussen beide partijen, waardoor de juridische procedures worden stopgezet.