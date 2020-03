In Shanghai gaat pretpark alweer open

Het Shanghai Haichan Ocean Park gaat terug open nadat het enkele maanden dicht was door het coronavirus.

Opvallend, terwijl de wereld in lockdown gaat, hervat het openbare leven in China terug. Stilaan zijn in hoofdstad Beijing de eerste mensen terug op straat aan het komen en ook een pretpark in Shanghai opent terug de deuren. Het Shanghai Haichan Ocean Park laat bezoekers slechts beperkt toe - tot maximaal de helft van de capaciteit - het controleert de temperaturen van klanten en het aanvaardt enkel betalingen met bankkaart. Verder zijn er geen shows met de pinguins, blijft het restaurant nog dicht en moet iedereen anderhalve meter afstand houden van elkaar. .

Ook heel wat musea laten stilaan opnieuw bezoekers toe. Het toont aan hoe de situatie evolueert in het land waar het virus voor het eerst op mensen werd overgedragen. Intussen is er al vier dagen geen binnenlandse besmetting meer vastgesteld in China.