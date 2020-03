Arts vindt de oplossing voor tekort aan beademingstoestellen: “Tot negen patiënten aan één ventilator”

In tijden waar ziekenhuizen massaal zoeken naar beademingstoestellen, zorgt de vondst van een Canadese arts voor een sprankel hoop. Anesthesist Alain Gauthier vormde een toestel zo om dat er tegelijkertijd negen patiënten mee geholpen kunnen worden. “Geniaal”, zeggen zijn collega’s. En ook online krijgt de man heel wat lof, onder anderen ook van Tesla-chef Elon Musk.

Coronapatiënten die in moeilijkheden komen, liggen in het ziekenhuis met zware longontstekingen. Een échte behandeling is er voorlopig nog niet en dus moeten patiënten beademd worden tot ze - hopelijk - beter worden. Alleen: het aantal van die toestellen is in de meeste landen erg beperkt en vaak is dat een soort bottleneck in de zorg. Te weinig toestellen betekent over het algemeen ook meer dodelijke slachtoffers.

So in ten minutes the evil genius who is one of our GP anaesthetists (with a PhD in diaphragmatic mechanics) increased our rural hospitals ventilator capacity from one to nine!!! pic.twitter.com/yNmuCCDbWd — alan drummond (@alandrummond2) March 17, 2020

In Canada heeft een arts daar nu een oplossing voor gevonden. Geïnspireerd op enkele YouTube-video’s over het onderwerp, ontwikkelde Alain Gauthier een systeem waarmee tot negen zuurstofslangen gekoppeld kunnen worden aan één machine. Volgens de dokter kan zijn systeem alleen maar werken met mensen met ongeveer dezelfde grootte van longen en een gelijkaardige capaciteit.

Voor alle duidelijkheid: het toestel is nog niet getest op mensen. Voorlopig moet men in het Perth and Smiths Falls District Hospital in Ontario nog niet te grijpen naar de vondst van hun arts: er zijn nog voldoende toestellen beschikbaar. “Maar mijn systeem kan wel levens redden, in Canada, maar ook elders in de wereld.”