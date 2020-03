‘Cordon’ wordt werkelijkheid: Vlaamse sluipwegen afgesloten met containers, dranghekken en barricades

De maatregel om het grensverkeer tot strikt noodzakelijke verplaatsingen te beperken, wordt in Hoogstraten nog altijd massaal genegeerd, zowel door Nederlanders als door Vlamingen. Daarom hebben de stad en de politiezone Noorderkempen beslist om de kleinere toegangswegen tussen België en Nederland af te sluiten met containers. Ook op andere plaatsen worden wegversperringen en barricades geplaatst. Het VTM-programma ‘Cordon’ lijkt zo een beetje werkelijkheid te worden.

