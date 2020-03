Minister Maggie De Block: “Situatie duurt zeker nog 8 weken”

“Deze situatie duurt zeker nog acht weken.” Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) over de coronacrisis in ons land gezegd in een interview met ‘De zondag’.

Wanneer zal “deze waanzin” voorbij zijn? Die vraag legde ‘De zondag’ - dat voorlopig enkel online en dus niet meer bij de bakker verschijnt - deze week voor aan Maggie De Block. De minister antwoordde eerst nog vaag: “Dat is de vraag van drie miljoen, hé.” Maar meteen erna kwam er toch een ernstig antwoord. “Eenmaal een virus zich verspreidt, blijft dat sowieso enkele weken in een land”, verklaarde ze. “Wij gaan nu naar een piek, waarna de curve weer zal dalen. Ik denk dat deze situatie nog minstens acht weken zal duren. Dat zou de normale curve zijn. We kunnen ons daarvoor baseren op landen zoals China en Zuid-Korea die ons voorafgaan. Dit virus mag dan wel nieuw zijn, het gedraagt zich zoals andere virussen van dezelfde familie.”

De minister benadrukt in het interview nogmaals het belang van de getroffen maatregelen. “Wie zich niet aan de regels houdt, bevordert de uitbraak van het virus. Dat moet iedereen goed beseffen.”

Nog zeker acht weken dus. En mogelijk ook langer? Want viroloog Marc Van Ranst verklaarde eerder deze week nog dat we voor de zomervakantie voorlopig beter geen reisplannen maakten. “Dat is voorbarig”, aldus De Block. “En wie weet zijn we straks allemaal zo uitgeput dat we onze tuin niet meer uit willen.”

Volgens De Block is ons land op “zo veel mogelijk scenario’s voorbereid”. “We bevragen onze ziekenhuizen drie keer per dag naar het aantal bezette bedden, het aantal patiënten met corona, het aantal andere patiënten… Op die manier kunnen we solidariteit organiseren onder de ziekenhuizen. Het zijn de mensen van de FOD Volksgezondheid die dat allemaal opmaken en opvolgen. Ook zij verdienen heel wat pluimen.”

Groepsimmuniteit

Dat Nederland op groepsimmuniteit mikt, vindt De Block “een gevaarlijke aanpak”. “Groot-Brittannië heeft dat ook voor ogen. Het baart mij zelfs zorgen dat die landen zo dichtbij zijn”, aldus de minister.

De maatregelen in ons land worden geen “lockdown” genoemd zoals in andere landen. “Dat is omdat wij nog verplaatsingen toelaten. Frankrijk niet. Dat is daar zoals in oorlogstijden: men heeft een brief nodig om te motiveren waarom men van punt a naar punt b wil. Ook in Spanje worden verplaatsingen niet meer toegelaten”, aldus De Block.

Volgens de minister is dat nog verantwoord. “Wij hebben sneller maatregelen genomen dan andere landen. Een land moet ten laatste vier weken na de verspreiding van het virus de eerste ingrijpende maatregelen nemen. Wij hebben dat al na twee weken gedaan”, besluit De Block.