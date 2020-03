Is België klaar voor piek aan coronapatiënten? “Zoals een examen: je weet pas of je goed gestudeerd hebt als je de vragen krijgt”

Virologe Erika Vlieghe, hoofd van de dienst infectieziekten in het UZ Antwerpen, heeft vertrouwen in de voorbereiding van ons land op het coronavirus. Dat zei ze op Radio 1. “Maar het is zoals met een examen, je weet pas of je goed gestudeerd hebt als je de vragen krijgt.”

Het aantal besmettingen gaat steeds de hoogte in, de balans in ons land staat op 2.815 besmettignen en 67 overlijdens. Opvallend, vooral in Brussel worden veel doden geteld: de helft van alle slachtoffers is Brusselaar. “Dit is de beginfase”, zegt Erika Vlieghe. “Zoiets heeft vaak te maken met een kleine of grote uitbraak in een woonzorgcentrum, of op andere plaats. Het aandeel van een bepaalde regio wordt dan snel erg groot.” De besmettingen evolueren ook, zegt Vliegen. “Eerst waren er veel besmettingen in Brussel en het zuiden van Antwerpen en Henegouwen. Nu zien we veel haarden in Limburg en Luik. Van elke haard gaan we op zoek naar de reden van de uitbraak daar.”

Wanneer we effect van de maatregelen in ons land zullen zien? “We gaan in de loop van volgende week de curve zien afbuigen. Maar de piek is nog lang niet bereikt, die verwachten we pas begin april. Het is zoals met het landen van een vliegtuig: eerst moet het vaart minderen, dan pas kun je de landing inzetten.”

Professor Vlieghe heeft vertrouwen in de ziekenhuizen. “Al is het zoals een examen. Je weet pas of je goed gestudeerd hebt, als je de vragen krijgt. Toch heb ik enorm veel inspanningen gezien in ziekenhuizen. We blijven dat opvolgen.”

Mondmaskers

Vlieghe maakt zich wel zorgen om het beschermend materiaal. “Er zijn inderdaad chirurgische maskers geleverd, maar op intensieve zorgen hebben we een ander type nodig. Maskers met het FFP2-label bieden de bescherming die daar nodig is. En die missen we nog steeds. Ook ander materiaal – zoals schorten en handgels - begint stilaan op te raken.”