Zware brand vernielt twee panden in winkelstraat Ieper

Ieper - In de Boterstraat in Ieper is zaterdagavond een zware brand uitgebroken in een winkel. Zaterdagochtend flakkerde het vuur opnieuw op waardoor ook een aangrenzend pand vuur vatte. Bewoners van een ander pand werden twee keer geëvacueerd.

De brand ontstond zaterdagavond rond 22.30 uur in een skateshop in de Boterstraat. Bij aankomst sloegen de vlammen al door het dak. Het pand was niet bewoond en niemand raakte gewond, maar vijf personen in de aangrenzende woningen werden geëvacueerd. Het dak van de winkel stortte in waardoor het niet langer mogelijk was om het pand te betreden.

Zondagochtend rond 6 uur kreeg de brandweer een oproep voor hetzelfde adres. Het vuur in de skateshop was opnieuw opgeflakkerd. De aangrenzende lingeriewinkel vatte dit keer vuur en liep ernstige brand- en waterschade op. “Ondanks een grondige controle met een warmtecamera, zijn vermoedelijk enkele kleine gensters blijven nasmeulen”, aldus brandweer Westhoek. “Door de wind werden deze mogelijk aangewakkerd en ontstond er brand.” De bewoners van nummer 52 werden opnieuw geëvacueerd.

Omdat het pand te instabiel was, kon er geen branddeskundige worden aangesteld, maar het parket gaat uit van een accidentele oorzaak. De skateshop was gesloten door de coronacrisis, maar er werden werkzaamheden bezig. Vermoedelijk liggen die aan de oorzaak van de brand.