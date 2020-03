België richt taskforce op om meer coronatesten af te kunnen nemen: “Nodig om het virus te verslaan”

Er komt een grote taskforce in ons land die iedereen zal samenbrengen die kan helpen om meer COVID-19-testen uit te voeren. Dat heeft minister Maggie De Block beslist.

“De Belgische autoriteiten wensen de komende weken de capaciteit om betrouwbare en kwaliteitsvolle testen op COVID-19 uit te voeren sterk vergroten”, klinkt het in een persbericht. “Dat doen we door een gezamenlijke inspanning met klinische- en hospitaallabo’s, universiteiten, biotech- en pharmabedrijven en leveranciers van machines en reagentia.”

“Om de stijgende vraag naar COVID-19 testen te coördineren, heeft Minister van Volksgezondheid Maggie De Block een taskforce opgericht onder de leiding van Minister Philippe De Backer. Deze taskforce moet de Belgische testcapaciteit significant uit te breiden. Daarbij wordt de bestaande labocapaciteit in kaart gebracht, wordt de aanvoer van reagentia voor de testen versterkt en worden nieuwe partners aangesproken doorheen het sterke gezondheids- en onderzoeksnetwerk van ons land.”

Volgens Philippe De Backer komt het initiatief er mee op vraag van de wereldgezondheidsorganisatie. “De WHO heeft duidelijk gemaakt dat het opschalen van het aantal testen een noodzakelijke succesfactor is in de strijd tegen COVID-19. Testen kan vandaag en morgen mensenlevens redden. Mensen testen op COVID-19 is een onderdeel om de groeicurve van het virus in kaart te brengen en af te vlakken.”

Opflakkering vermijden

“Het is ook absoluut noodzakelijk om, eens voorbij de piek, intensief te blijven monitoren hoe het virus zich verspreid om een nieuwe opflakkering te vermijden. Naast het testen op COVID-19 is het ook belangrijk om andere labo testen aan te houden om zo de kwaliteit van de zorg voor elke zieke in ons land te garanderen. De labo’s, universiteiten, farmaceutische sector en de biotech in België toonden zich onmiddellijk bereid om te helpen. Op dit moment wordt er met man en macht gewerkt door alle betrokken partijen om zo snel als mogelijk de benodigde testcapaciteit op te bouwen.”

Klinisch bacterioloog Emmanuel André(KU Leuven) is mee betrokken bij de taskforce. “Sinds een aantal weken leveren de laboratoria voor klinische biologie en de ziekenhuizen gigantisch werk om het hoofd te bieden aan de nijpende start van de epidemie, en dit in moeilijke omstandigheden. We weten dat om die epidemie te overmeesteren, dat we nog meer gaan moeten diagnosticeren en dat nog gedurende een aantal weken. Tegelijkertijd willen we dat de ziekenhuizen zo snel mogelijk hun gewoonlijke activiteiten kunnen hervatten. In die context versterkt de inzet van de laboratoria van de universiteiten en de privésector ons land tegen de COVID-19 epidemie.”