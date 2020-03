Nederlands topmodel Doutzen Kroes “bedankt” het coronavirus, maar biedt dan excuses aan

Doutzen Kroes heeft zich geëxcuseerd voor een filmpje op Instagram. Daarin bedankte het 35-jarige Nederlandse topmodel het coronavirus. Dat was volgens haar “een eerbetoon aan de stilte en de natuur”. Die opmerking viel helemaal verkeerd bij haar volgers.

“Ik heb mijn vorige post verwijderd”, zegt Kroes in een nieuwe video. “Ik kreeg boze reacties van mensen die zeiden gekwetst te zijn. Dat is nooit mijn bedoeling geweest.”

Volgens Kroes was haar video bedoeld als inspiratie. Het model vertelde haar volgers dat ze probeert van iets negatiefs altijd iets positiefs te maken. “Ik weet dat er mensen doodgaan en dat mensen bang zijn. Dokters werken 24 uur per dag. Het spijt me echt als ik mensen pijn heb gedaan.”

Kroes heeft ruim zes miljoen volgers op Instagram.