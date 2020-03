Frans leger zet de grote middelen in voor strijd tegen coronavirus

Zondagochtend is de Tonnerre, na vliegdekschip Charles de Gaulle het grootste schip van de Franse marine, aangekomen in Ajaccio. De operatie is bedoeld om een vijftiental coronapatienten, van wie er zes erg aan toe zijn, over te brengen naar Marseille en zo het ziekenhuis van de Corsicaanse hoofdstad wat te ontlasten.

Het op één na grootste schip van de Franse marine legde zondagochtend rond 7 uur aan in Ajaccio, de hoofdstad van Corsica. Foto: AFP

Het coronavirus houdt lelijk huis op Corsica. Op het Franse eiland wonen 340.000 mensen, van wie er 94.000 ouder zijn dan 60 jaar. Tot nu toe zijn 173 mensen besmet met het virus. Vrijdagavond stond de teller op zeven doden. “We verwachten een sterke toename van het aantal besmettingen tegen begin volgende week”, had de Corsicaanse prefect Franck Robine vrijdag nog gezegd. En dat terwijl het ziekenhuis van Corsica al boven zijn capaciteit draaide.

Daarom werd in allerijl beslist om vijftien patiënten, van wie er zes erg aan toe zijn, zo snel mogelijk naar het Franse vasteland over te brengen en te spreiden over ziekenhuizen in Marseille. Daarvoor wordt een beroep gedaan op het Franse leger, dat zaterdag vanuit de havenstad Toulon de Tonnerre stuurde, een amfibisch transportschip dat je nog het beste kunt omschrijven als een vliegdekschip voor helikopters.

Het schip is zondagochtend om 7 uur aangekomen in Ajaccio en de patiënten worden deze voormiddag nog aan boord gebracht. Dat gebeurt onder strikte veiligheidsomstandigheden, teneinde de bemanning – zo’n 200 man sterk – niet in gevaar te brengen, zo benadrukt admiraal Prazuck, stafchef van de Franse marine.

Het Franse leger zet in allerijl een noodhospitaal op in Mulhouse, de op één na grootste stad van de zwaar getroffen Elzas-regio. Foto: EPA-EFE

De Franse regering begint meer en meer het leger in te schakelen in de strijd tegen het coronavirus. Zaterdagochtend arriveerde in Mulhouse, de op één na grootste stad van de Elzas en een van dé brandhaarden voor corona, nog een regiment om in allerijl een noodhospitaal op te zetten, terwijl legervliegtuigen patiënten oppikten om die vanuit het overbezette ziekenhuis te verspreiden over ziekenhuizen in de regio’s PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) en Nouvelle-Aquitaine (vooral de regio Bordeaux).

Een Airbus A330 van het Franse leger stijgt op in Istres (Zuid-Oost Frankrijk) richting Mulhouse om daar coronapatiënten op te pikken. Foto: AFP

In het zwaar getroffen noordoosten liggen 1.550 coronapatiënten in het ziekenhuis. Enkel in de Parijse regio zijn dat er nog meer. Frankrijk telt intussen meer dan 12.500 besmettingen. 562 patiënten zijn overleden, van wie 112 in de voorbije 24 uur.

