Nog eens 8 doden, 1.380 mensen in het ziekenhuis: vooral nieuwe besmettingen in Vlaanderen

Er zijn nog eens 8 mensen gestorven, meldt de FOD Volksgezondheid. 1.380 mensen liggen in het ziekenhuis, van wie 290 op intensieve zorgen.

Op zaterdag 21 maart werden 586 nieuwe gevallen in ons land gerapporteerd. Dat zijn 412 Vlamingen, 99 Walen en 70 Brusselaars. Van overige vijf gevallen is onbekend waar ze wonen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen in België op 3.401.

In de ziekenhuizen zijn er 1.380 patiënten opgenomen: 355 patiënten meer in één dag tijd. In de intensieve zorgen liggen 290 patiënten in totaal, 24 meer dan de dag ervoor.

Sinds 13 maart werden ook al 340 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis.

“We zien een toename van het aantal gevallen in ons land, die komende dagen verder zal blijven aanhouden”, aldus de FOD Volksgezondheid. De FOD herinnert de Belgen aan het belang van thuisisolatie van zodra ze ziek zijn (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen ...) en rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met uw arts. Ook roept de FOD op om de aanbevelingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan goed op te volgen. “Zo helpt iedereen de voortgang van de epidemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.”