Normaal gezien moest vandaag de Belgische bekerfinale in het voetbal hebben plaatsgevonden in het Koning Boudewijnstadion, maar door het coronavirus is de wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge uitgesteld naar een latere datum. Om de voetbalfans toch een beetje verstrooiing te gunnen in deze barre quarantaine-dagen hebben we bij Sportwereld een bekerfinalequiz opgesteld. Veel plezier!