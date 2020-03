Politie betrapt cafébazin al voor de tweede keer in één week, ook andere horecazaken lappen coronamaatregelen aan hun laars

Hooglede / Dentergem - Voor de tweede keer in een week tijd betrapte de politie vrijdagavond klanten in café ’t Hof Van Commerce op het gehucht De Geite bij Hooglede. Zowel de 72-jarige uitbaatster Diana Declercq als een tiental klanten kregen een proces-verbaal.

Nadat uitbaatster Diana Declercq (72) vorige week al een proces-verbaal kreeg omdat ze ondanks coronamaatregelen haar café open blijft houden, viel de politie vrijdagavond opnieuw binnen in het café op Sint-Jozef, in de volksmond gekend als De Geite. Een tiental klanten was er toen gewoon aanwezig. Zowel Diana als de klanten kregen een proces-verbaal onder hun neus en riskeren een celstraf tot drie maanden en een boete van 4.000 euro. “De maatregelen rond het coronavirus zijn gemaakt door de politiek en de mensen die iets van geneeskunde kennen. De uitbaatster had al deze week een waarschuwing gekregen, maar is blijkbaar hardleers. Dat ze opnieuw de deuren van haar café opende is heel onverantwoord”, aldus Curd Neyrinck, korpschef van de politiezone Riho.

Ook waarschuwingen voor andere horeca-uitbaters

Ondertussen kregen al verschillende horeca-uitbaters uit de regio een eerste waarschuwing van de politie. Café ’t Hof van Commerce is echter de eerste horecazaak in de politiezone Riho waar de politie tot twee keer moet optreden sinds de maatregelen zijn uitgevaardigd. “We houden alles heel goed bij en proberen echt maximaal te controleren. We blijven ook in de toekomst streng optreden. De toestand rond het coronavirus is momenteel te ernstig om dat niet te doen”, aldus de korpschef.

Café ’t Hof Van Commerce is een typisch oud volkscafé. Het interieur is er nog zoals in de tijd van toen. Uitbaatster Diana Declercq staat er al bijna vijftig jaar achter de toog. Zij wenst liever niet te reageren.

Ook in Dentergem werden er in een café enkele klanten betrapt. In Café ‘t Brouwershuys, in de volksmond gekend als ‘op den hoek’ werden dit weekend ook een vijftal klanten aangetroffen. Ook dat café wordt uitgebaat door een zeventiger: Noël Braeckevelt. “Een patrouille van de politie merkte dat het café open was. In deze coronatijden moet er kort op de bal gespeeld worden. We blijven een oogje in het zeil houden”, aldus burgemeester Koenraad Degroote (N-VA).