Duits voetbalinternational is bereid loon af te staan om medewerkers van de club te betalen

De Duitse international Marcel Halstenberg is in tijden van crisis bereid zijn loon af te staan. “Natuurlijk zou ik dat doen. Als het zo ver komt dat medewerkers van de club niet meer betaald kunnen worden, mag mijn loon daar voor gebruikt worden”, verklaarde de 28-jarige linksachter van RB Leipzig zaterdag.

Of zijn ploegmaats hetzelfde offer willen brengen, weet Halstenberg niet. “In de situatie waarin we zitten, hebben we weinig contact. Daar is dus nog niet over gesproken.”

Net als zijn teammaat Lukas Klostermann steunt Halstenberg ook de actie van zijn collega-internationals Leon Goretzka en Joshua Kimmich en doneert hij een bedrag aan #WeKickCorona. “We moeten de mensen helpen die zwaarder getroffen zijn dan wij. Vooral in moeilijke tijden moeten we solidair zijn en elkaar overeind houden.”

Halstenberg brengt veel tijd door met zijn dochter en zijn vrouw en komt alleen voor het essentiële buiten. “Ik wil mijn familie beschermen. Mijn vader is ernstig ziek. Ik wil tot elke prijs vermijden dat hij dit virus krijgt.”